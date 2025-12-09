Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Greiz. Am 08.12.2025 gegen 11:25 Uhr kam es auf der Tannendorfstraße zu einem Alleinunfall. Eine 22-jährige Fahrerin eines VW Polo kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinauf und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (DL)

