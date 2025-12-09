LPI-G: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall
Greiz (ots)
Greiz. Am 08.12.2025 gegen 11:25 Uhr kam es auf der Tannendorfstraße zu einem Alleinunfall. Eine 22-jährige Fahrerin eines VW Polo kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinauf und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell