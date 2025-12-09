Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer in Weida verletzt Mann

Greiz (ots)

Weida. Am 08.12.2025 gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Kirchplatz in Weida zu einem Vorfall, bei dem ein 32-jähriger Mann die Beherrschung verlor. Nachdem seine Ex-Lebensgefährtin nicht auf seine Kontaktversuche reagierte, fing er an vor dem Haus lautstark zu randalieren. Als ein anderer Hausbewohner ihn aus dem Fenster heraus aufforderte damit aufzuhören, warf der Randalierer mehrfach einen Metall-Gitterrost in Richtung des Fensters und traf dabei den 33-Jährigen, der sich leicht verletzte. Auch ein Pkw und die Hausfassade wurden beschädigt. Der Wüterich flüchtete nach dem Vorfall zu Fuß. Die Polizei Greiz hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell