Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchversuch in Bad Köstritz

Greiz (ots)

Bad Köstritz. In der Zeit vom 05.12.2025 bis zum 07.12.2025 versuchte ein unbekannter Täter in einen Verkaufscontainer einer Tankstelle in der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Täter versuchte offenbar mit einem Hebelwerkzeug die Tür zu öffnen, scheiterte jedoch bei dem Versuch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen die etwas Auffälliges beobachtet haben, das möglicherweise im Zusammenhang mit Tat oder Täter steht, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 031865272025 bei der Polizei Gera über Telefon 0365 829-0 zu melden. (DL)

