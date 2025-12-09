PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Einbruchversuch in Bad Köstritz

Greiz (ots)

Bad Köstritz. In der Zeit vom 05.12.2025 bis zum 07.12.2025 versuchte ein unbekannter Täter in einen Verkaufscontainer einer Tankstelle in der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Täter versuchte offenbar mit einem Hebelwerkzeug die Tür zu öffnen, scheiterte jedoch bei dem Versuch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen die etwas Auffälliges beobachtet haben, das möglicherweise im Zusammenhang mit Tat oder Täter steht, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 031865272025 bei der Polizei Gera über Telefon 0365 829-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 08:15

    LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Gera (ots) - Gera. Ziemlich erschrocken dürfte sich eine 77-jährige PKW-Fahrerein am 08.12.2025 gegen 15:45 Uhr haben, als ihr in der Berliner Straße ein 42-jähriger Mann absichtlich und alkoholisiert vor das Fahrzeug sprang. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden, aber Schlimmeres durch ein beherztes Bremsmanöver verhindern. Der Mann wurde mit einem psychischen Ausnahmezustand ins Klinikum Gera gebracht. Am ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:09

    LPI-G: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 08.12.2025 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Pappelstraße, zwischen den Tankstellen. Eine 60-jährige Fahrerin eines Ford beabsichtigte, von der Ausfahrt der einen Tankstelle über die Pappelstraße in Richtung der gegenüberliegenden Tankstelle zu wechseln. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 66-jährige ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:34

    LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen Auma und Gütterlitz

    Greiz (ots) - Auma/Gütterlitz. Am Sonntag (07.12.2025, 18:50 Uhr) kam eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin auf der L1087 nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Die Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus Gera gebracht. Am Fahrzeug entstand mutmaßlich Totalschaden. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
