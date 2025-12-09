PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Gera (ots)

Gera. Ziemlich erschrocken dürfte sich eine 77-jährige PKW-Fahrerein am 08.12.2025 gegen 15:45 Uhr haben, als ihr in der Berliner Straße ein 42-jähriger Mann absichtlich und alkoholisiert vor das Fahrzeug sprang. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden, aber Schlimmeres durch ein beherztes Bremsmanöver verhindern. Der Mann wurde mit einem psychischen Ausnahmezustand ins Klinikum Gera gebracht. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Gegen den 42-Jährigen leitete die Polizei Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

