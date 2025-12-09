Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung unter Jugendlichen endet im Klinikum

Gera (ots)

Gera. Am 08.12.2025 gegen 10:35 Uhr kam es im Förderzentrum am Brahmetal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 16-Jähriger mischte sich in einen verbalen Streit zwischen zwei anderen ein und schlug einem 18-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat ihn. Der Verletzte musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Gera ermittelt wegen Körperverletzung. (DL)

