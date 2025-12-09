PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung unter Jugendlichen endet im Klinikum

Gera (ots)

Gera. Am 08.12.2025 gegen 10:35 Uhr kam es im Förderzentrum am Brahmetal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 16-Jähriger mischte sich in einen verbalen Streit zwischen zwei anderen ein und schlug einem 18-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat ihn. Der Verletzte musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Gera ermittelt wegen Körperverletzung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:19

    LPI-G: Einbruchversuch in Bad Köstritz

    Greiz (ots) - Bad Köstritz. In der Zeit vom 05.12.2025 bis zum 07.12.2025 versuchte ein unbekannter Täter in einen Verkaufscontainer einer Tankstelle in der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Täter versuchte offenbar mit einem Hebelwerkzeug die Tür zu öffnen, scheiterte jedoch bei dem Versuch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen die etwas Auffälliges beobachtet haben, das möglicherweise im ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:15

    LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Gera (ots) - Gera. Ziemlich erschrocken dürfte sich eine 77-jährige PKW-Fahrerein am 08.12.2025 gegen 15:45 Uhr haben, als ihr in der Berliner Straße ein 42-jähriger Mann absichtlich und alkoholisiert vor das Fahrzeug sprang. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden, aber Schlimmeres durch ein beherztes Bremsmanöver verhindern. Der Mann wurde mit einem psychischen Ausnahmezustand ins Klinikum Gera gebracht. Am ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:09

    LPI-G: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 08.12.2025 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Pappelstraße, zwischen den Tankstellen. Eine 60-jährige Fahrerin eines Ford beabsichtigte, von der Ausfahrt der einen Tankstelle über die Pappelstraße in Richtung der gegenüberliegenden Tankstelle zu wechseln. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 66-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren