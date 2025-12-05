PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (3.12.2025) auf Donnerstag (4.12.2025), schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines in der Deutsche Straße geparkten Autos ein.

Im gleichen Zeitraum, unweit entfernt, in der Valentin-Bauer-Straße, schlugen Unbekannte die Scheibe eines in einer Tiefgarage geparkten, weißen Jeeps ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz liegende Stofftasche.

Auch in der Industriestraße wurde in diesem Zeitraum die Scheibe eines parkenden weißen Fiat Freemont eingeschlagen und eine Tasche sowie Bargeld gestohlen.

Haben Sie etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 12:21

    POL-PPRP: Cybersicherheit - Polizei und Unternehmen gehen gemeinsam vor

    Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) - Am Donnerstag, den 04.12.2025, richtete die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz ein Präventions-Webinar zum Thema Cybersicherheit mit rund 60 teilnehmenden Unternehmensvertretern aus. Die Cybercrimeexperten der Kriminalpolizei zeigten die besonderen Gefahren im digitalen Raum ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:16

    POL-PPRP: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Freitag (04.12.2025-05.12.2025) gegen 2:45 Uhr brachen zwei Personen im Alter von 15 und 20 Jahren in einen Kiosk in der Saarlandstraße ein. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde auf die Tat aufmerksam und konnte beide Tatverdächtigen stellen. Diese hatten Bargeld im niedrigen zweistelligen Wert entwendet. Hierbei führten sie ein Messer sowie Tierabwehrspray ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:16

    POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Anscheinswaffe

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr führten zahlreiche Polizeikräfte eine Personenkontrolle bei acht Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren an der Endhaltestelle der Straßenbahn in Rheingönheim durch, nachdem Fahrgäste bei einem Jugendlichen eine vermeintlich echte Schusswaffe entdeckt hatten. Bei der Durchsuchung der Personen konnte eine sogenannte "Softairwaffe" (Spielzeugpistole) mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren