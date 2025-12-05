Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (3.12.2025) auf Donnerstag (4.12.2025), schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines in der Deutsche Straße geparkten Autos ein.

Im gleichen Zeitraum, unweit entfernt, in der Valentin-Bauer-Straße, schlugen Unbekannte die Scheibe eines in einer Tiefgarage geparkten, weißen Jeeps ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz liegende Stofftasche.

Auch in der Industriestraße wurde in diesem Zeitraum die Scheibe eines parkenden weißen Fiat Freemont eingeschlagen und eine Tasche sowie Bargeld gestohlen.

Haben Sie etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell