PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Freitag (04.12.2025-05.12.2025) gegen 2:45 Uhr brachen zwei Personen im Alter von 15 und 20 Jahren in einen Kiosk in der Saarlandstraße ein. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde auf die Tat aufmerksam und konnte beide Tatverdächtigen stellen. Diese hatten Bargeld im niedrigen zweistelligen Wert entwendet. Hierbei führten sie ein Messer sowie Tierabwehrspray zugriffsbreit mit. Gegen die beiden wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 12:16

    POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Anscheinswaffe

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr führten zahlreiche Polizeikräfte eine Personenkontrolle bei acht Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren an der Endhaltestelle der Straßenbahn in Rheingönheim durch, nachdem Fahrgäste bei einem Jugendlichen eine vermeintlich echte Schusswaffe entdeckt hatten. Bei der Durchsuchung der Personen konnte eine sogenannte "Softairwaffe" (Spielzeugpistole) mit ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:15

    POL-PPRP: Verkehrskontrollen - zahlreiche Verstöße festgestellt

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025) zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr führten Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter Federführung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 eine Kontrollstelle an der B37/Konrad-Adenauer-Brücke durch. Es wurden insgesamt 96 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden die folgenden Verstöße festgestellt: Wegen technischer Mängel musste die Polizei für 17 ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:14

    POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen/Mundenheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (03.12.2025-04.12.2025) zwischen 18 Uhr und 7:15 Uhr brachen bislang Unbekannte einen blauen Skoda Octavia in der Bürgermeister-Butscher-Straße, etwa auf Höhe der Hubertusstraße, auf. Was hierbei gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Haben Sie in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen rund um die Bürgermeister-Butscher-Straße gemacht? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren