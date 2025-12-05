POL-PPRP: Einbrecher auf frischer Tat ertappt
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht zum Freitag (04.12.2025-05.12.2025) gegen 2:45 Uhr brachen zwei Personen im Alter von 15 und 20 Jahren in einen Kiosk in der Saarlandstraße ein. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde auf die Tat aufmerksam und konnte beide Tatverdächtigen stellen. Diese hatten Bargeld im niedrigen zweistelligen Wert entwendet. Hierbei führten sie ein Messer sowie Tierabwehrspray zugriffsbreit mit. Gegen die beiden wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet.
