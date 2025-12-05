PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Anscheinswaffe

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr führten zahlreiche Polizeikräfte eine Personenkontrolle bei acht Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren an der Endhaltestelle der Straßenbahn in Rheingönheim durch, nachdem Fahrgäste bei einem Jugendlichen eine vermeintlich echte Schusswaffe entdeckt hatten. Bei der Durchsuchung der Personen konnte eine sogenannte "Softairwaffe" (Spielzeugpistole) mit Zubehör aufgefunden und sichergestellt werden. Da die Waffe eine Schussenergie von über 0,5 Joule aufwies, dürfte diese erst ab einem Alter von 18 Jahren erworben, sowie in der Öffentlichkeit nur mit waffenrechtlicher Erlaubnis geführt werden. Daher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.

Der Vorfall zeigt eindrücklich, dass ein Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Besonders für die Verantwortlichen, aber auch für Polizeikräfte stellen derartige Einsätze eine erhebliche Gefahrensituation dar, da grundsätzlich mit einer scharfen Waffe gerechnet wurden muss. Daher appelliert die Polizei eindringlich, mit derartigen Gegenständen niemals in der Öffentlichkeit zu hantieren.

Weitere Informationen zum Thema Führen von Waffen in der Öffentlichkeit finden Sie unter https://s.rlp.de/9uoRc.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

