Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Cybersicherheit - Polizei und Unternehmen gehen gemeinsam vor

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Am Donnerstag, den 04.12.2025, richtete die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz ein Präventions-Webinar zum Thema Cybersicherheit mit rund 60 teilnehmenden Unternehmensvertretern aus.

Die Cybercrimeexperten der Kriminalpolizei zeigten die besonderen Gefahren im digitalen Raum auf und gaben wertvolle Tipps, wie die Interessierten ihr Unternehmen gegen Cyberangriffe schützen können.

In einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft stehen Unternehmen aller Größen und Branchen vor wachsenden Bedrohungen. Cyberangriffe wie Ransomware, Phishing oder Angriffe auf Lieferketten haben sich in den vergangenen Jahren zu großen Geschäftsrisiken entwickelt. Der wirtschaftliche Schaden reicht von Produktionsausfällen über den Verlust sensibler Daten bis hin zu massiven Reputationsschäden. Gleichzeitig steigt die Professionalität krimineller Gruppen stetig. Angreifer agieren international vernetzt, nutzen hochentwickelte Angriffswerkezuge und schlagen häufig automatisiert zu. Angesichts dieser dynamischen Bedrohungen ist Cybersicherheit für Unternehmen heute wichtiger denn je.

Polizeiliche Präventionsarbeit hilft Unternehmen, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, sicherheitsbewusstes Verhalten zu fördern sowie aktuelle Bedrohungstrends zu verstehen. Durch die Zusammenarbeit der Polizei mit der Wirtschaft wird die Sicherheit im digitalen Raum gefördert sowie und dazu beigetragen, Straftaten bereits im Vorfeld zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Robert Sturm
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

