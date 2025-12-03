Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin schwer verletzt- Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Am Dienstagabend, 02.12.2025, erlitt eine Radfahrerin bei einem Unfall an der Johann-Strauß-Straße schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Bielefelder befuhr um 20:16 Uhr mit seinem Fahrzeug die Straße Am Rosenberg. und beabsichtigte in die Johann-Strauß-Straße abzubiegen. Dabei entdeckte er eine am Boden liegende, nicht ansprechbare, Radfahrerin. Er hielt an und setzte sofort einen Notruf ab. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung war die 62-jährige Bielefelderin ansprechbar, hatte jedoch kein Erinnerungsvermögen.

Rettungskräfte brachte sie nach erfolgter Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell