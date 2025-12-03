POL-BI: Radfahrerin schwer verletzt- Zeugen gesucht
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Brackwede- Am Dienstagabend, 02.12.2025, erlitt eine Radfahrerin bei einem Unfall an der Johann-Strauß-Straße schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein Bielefelder befuhr um 20:16 Uhr mit seinem Fahrzeug die Straße Am Rosenberg. und beabsichtigte in die Johann-Strauß-Straße abzubiegen. Dabei entdeckte er eine am Boden liegende, nicht ansprechbare, Radfahrerin. Er hielt an und setzte sofort einen Notruf ab. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung war die 62-jährige Bielefelderin ansprechbar, hatte jedoch kein Erinnerungsvermögen.
Rettungskräfte brachte sie nach erfolgter Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell