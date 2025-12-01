PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Presseeinladung: Jahresabschlussbesprechung der Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2025 geht langsam dem Ende entgegen. Dies ist auch die Zeit, um auf das scheidende Jahr zurückzublicken. Wie jeden Jahr passiert das mit allen Angehörigen der Feuerwehr Heiligenhaus von Kinder- und Jugendfeuerwehr, Einsatz-, Unterstützungs-, Alters- und Ehrenabteilung, mit Vertretern aus Rat und Verwaltung, dem Förderverein sowie Freunden und Wegbegleitern.

Daher laden wir Sie hiermit zur Jahresabschlussbesprechung der Feuerwehr Heiligenhaus ein.

Wir bitten zwecks Planung um eine kurze Anmeldung an presse@fw-heiligenhaus.de

Datum: Freitag, den 05.12.2025

Beginn der Jahresabschlussbesprechung: 18:00 Uhr

Adresse: Feuerwache Heiligenhaus, Dr.-Julius-Held-Straße 1

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Heiligenhaus
Leon Ratnow
Pressesprecher
Mobil: 0151 40342626
E-Mail: presse@fw-heiligenhaus.de

http://www.fw-heiligenhaus.de/
https://www.facebook.de/fwheiligenhaus
https://www.instagram.com/fw_heiligenhaus

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell

