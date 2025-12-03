PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: E-Scooter Fahrer schwer verletzt

Bielefeld (ots)

CS/ Bielefeld/ Sennestadt- Am Dienstag, den 02.12.2025, kam es zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer einen E-Scooter übersehen hatte.

Gegen 18:00 Uhr beabsichtigte ein 40-jähriger Bielefelder mit seinem Ford Transit von der Verler Straße nach rechts in die Altmühlstraße einzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte ein 17-jähriger Bielefelder in der Einmündung die Altmühlstraße. Der Pkw-Fahrer übersah ihn und es kam zur Kollision. Dabei wurde der E-Scooter Fahrer schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

