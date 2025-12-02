POL-BI: Erledigt: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach einem Vermissten
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Milse-
Die Suche nach dem Vermissten kann eingestellt werden. Er ist wohlbehalten, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, an der Eckendorfer Straße Ecke Am Wellbach angetroffen worden.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6170886
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell