Polizei Bielefeld

POL-BI: Erledigt: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach einem Vermissten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Milse-

Die Suche nach dem Vermissten kann eingestellt werden. Er ist wohlbehalten, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, an der Eckendorfer Straße Ecke Am Wellbach angetroffen worden.

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6170886

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell