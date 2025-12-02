Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall bei Sekundenschlaf auf dem OWD

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Am Montag, 01.12.2025, kam es zum Unfall, nachdem eine PKW-Fahrerin in Sekundenschlaf fiel. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Eine 19-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem VW Golf den rechten Fahrstreifen des Ostwestfalendamms stadtauswärts. In Höhe der Abfahrt zum Südring kam das Fahrzeug, gegen 17:20 Uhr, immer weiter nach rechts vom Fahrstreifen ab und stieß gegen den VW Tiguan einer 46-Jährigen aus Bielefeld, die den Abfahrtstreifen befuhr und sich neben dem VW Golf befand. Bei der Unfallaufnahme gab die 19-Jährige an, eingeschlafen und durch den Zusammenstoß wieder wach geworden zu sein.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 4500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet und der Führerschein der 19-Jährigen sichergestellt.

