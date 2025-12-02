PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall bei Sekundenschlaf auf dem OWD

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Am Montag, 01.12.2025, kam es zum Unfall, nachdem eine PKW-Fahrerin in Sekundenschlaf fiel. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Eine 19-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem VW Golf den rechten Fahrstreifen des Ostwestfalendamms stadtauswärts. In Höhe der Abfahrt zum Südring kam das Fahrzeug, gegen 17:20 Uhr, immer weiter nach rechts vom Fahrstreifen ab und stieß gegen den VW Tiguan einer 46-Jährigen aus Bielefeld, die den Abfahrtstreifen befuhr und sich neben dem VW Golf befand. Bei der Unfallaufnahme gab die 19-Jährige an, eingeschlafen und durch den Zusammenstoß wieder wach geworden zu sein.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 4500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet und der Führerschein der 19-Jährigen sichergestellt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:15

    POL-BI: Geld für Handy-Dummy

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gellershagen- Am Sonntag, 30.11.2025, betrog ein Täter einen Handy-Käufer um viel Geld. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 49-Jähriger aus Immenhausen erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige. Er hatte auf dem größten Online-Kleinanzeigen-Portal ein Apple iPhone 17 Pro Max Handy gefunden und den Anbieter angeschrieben. Da der Verkäufer aus Bielefeld kam, verabredete er sich mit diesem für eine Abholung am Sonntag in Bielefeld. Um 20:30 ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:57

    POL-BI: Steinewerfer auf der A33

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Montag, 01.12.2025, warfen Personen von einer Brücke der Verler Straße einen Stein auf die Fahrbahn der A33 und trafen einen Pkw. Ein 43-jähriger Fahrer aus Schloß Holte - Stukenbrock fuhr mit seinem Audi A4 gegen 17:40 Uhr auf der A33 in Fahrtrichtung Osnabrück. Kurz vor dem Autobahnkreuz Bielefeld hörte er einen lauten Knall und stellte anschließend einen Schaden in der Windschutzscheibe fest. Im Rückspiegel ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:35

    POL-BI: Pistole an Tankstelle sorgt für Polizeieinsatz

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein Zeuge informierte am Sonntag, 30.11.2025, die Polizei, weil er an einer Tankstelle einen jungen Mann mit einer Pistole gesehen hatte. Mehrere Streifenwagen begaben sich auf die Suche nach ihm und einem beschriebenen Pkw. Aufgrund des Zeugenhinweises eines Taxifahrers waren die Polizisten zunächst von einer Auseinandersetzung an der Tankstelle an der Einmündung Eckendorfer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren