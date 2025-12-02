Polizei Bielefeld

POL-BI: Steinewerfer auf der A33

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Montag, 01.12.2025, warfen Personen von einer Brücke der Verler Straße einen Stein auf die Fahrbahn der A33 und trafen einen Pkw.

Ein 43-jähriger Fahrer aus Schloß Holte - Stukenbrock fuhr mit seinem Audi A4 gegen 17:40 Uhr auf der A33 in Fahrtrichtung Osnabrück. Kurz vor dem Autobahnkreuz Bielefeld hörte er einen lauten Knall und stellte anschließend einen Schaden in der Windschutzscheibe fest.

Im Rückspiegel erkannte er zwei bis drei dunkel gekleidete Personen auf der Brücke und verständigte die Polizei.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief erfolglos. Gegen sie wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Hinweise zu den Personen nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0521/545-0 entgegen.

