Polizei Bielefeld

POL-BI: Pistole an Tankstelle sorgt für Polizeieinsatz

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Zeuge informierte am Sonntag, 30.11.2025, die Polizei, weil er an einer Tankstelle einen jungen Mann mit einer Pistole gesehen hatte. Mehrere Streifenwagen begaben sich auf die Suche nach ihm und einem beschriebenen Pkw.

Aufgrund des Zeugenhinweises eines Taxifahrers waren die Polizisten zunächst von einer Auseinandersetzung an der Tankstelle an der Einmündung Eckendorfer Straße und Am Stadtholz ausgegangen. Bei der anschließenden Kontrolle vor Ort und von drei jungen Männern und dem beteiligten schwarzen Audi an der Herforder Straße, konnten keine Anhaltspunkte für einer Auseinandersetzung gefunden werden.

Allerdings entdeckten die Beamten gegen 01:10 Uhr bei der Überprüfung der Personen und des Pkw die beschriebene Pistole. Ein 22-Jähriger aus Bünde führte eine ungeladene PTB Waffe in einer Hosentasche mit. Der afghanische Staatsangehörige war nicht im Besitz eines Waffenscheins und wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Die Schreckschusspistole stellten die Polizisten sicher.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell