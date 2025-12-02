Polizei Bielefeld

POL-BI: Geld für Handy-Dummy

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Am Sonntag, 30.11.2025, betrog ein Täter einen Handy-Käufer um viel Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 49-Jähriger aus Immenhausen erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige. Er hatte auf dem größten Online-Kleinanzeigen-Portal ein Apple iPhone 17 Pro Max Handy gefunden und den Anbieter angeschrieben. Da der Verkäufer aus Bielefeld kam, verabredete er sich mit diesem für eine Abholung am Sonntag in Bielefeld. Um 20:30 Uhr erfolgte die Übergabe der Ware sowie des Bargeldes an der Dürerstraße, zwischen der Schwind- und der Lenbachstraße. Als der Käufer eintraf, wartete der Anbieter bereits auf ihn und übergab ihm einen versiegelten Karton mit dem Smartphone im Tausch mit dem Kaufbetrag. Der Verkäufer entfernte sich und der 49-Jährige öffnete den Karton. Er stellte fest, dass sich lediglich ein Handy-Dummy darin befand.

Das Opfer beschrieb den südländisch aussehenden Betrüger als circa 25 Jahre alt, 195 cm groß, schlank und mit einem schmalen Gesicht. Er war mit einer grauen Jacke bekleidet, trug eine graue Handtasche Emporio Armani und sprach akzentfrei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Denke Sie daran, bei der Übergabe zuerst die Ware in Augenschein zu nehmen, bevor Sie diese bezahlen! Als Verkäufer sollten Sie das Bargeld sofort nachzählen!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell