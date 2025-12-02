Polizei Bielefeld

POL-BI: 100 Meter Baukabel gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Am Wochenende, 28.11.2025 bis 01.12.2025, stahlen Diebe Stromkabel von einer Baustelle an der Straße Am Flugplatz.

Zwischen Freitag, 14:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, brachen die bisher unbekannten Täter einen Stromverteilerkasten auf der Baustelle an der Einmündung zur Max-Planck-Straße auf. Sie entwendeten vier Mal 25 Meter Baukabel und entkamen unerkannt.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

