POL-BI: 100 Meter Baukabel gestohlen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Senne - Am Wochenende, 28.11.2025 bis 01.12.2025, stahlen Diebe Stromkabel von einer Baustelle an der Straße Am Flugplatz.
Zwischen Freitag, 14:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, brachen die bisher unbekannten Täter einen Stromverteilerkasten auf der Baustelle an der Einmündung zur Max-Planck-Straße auf. Sie entwendeten vier Mal 25 Meter Baukabel und entkamen unerkannt.
Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
