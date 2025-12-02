PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahndung nach Bandendiebstahl: Wer kennt diesen Täter?

POL-BI: Fahndung nach Bandendiebstahl: Wer kennt diesen Täter?
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte entwendeten zwischen Freitag, 07.02.2025, und Dienstag, 11.02.2025, aus Lagerboxen einer Halle an der Finkenstraße 2500 Jeans. Mit einem Lichtbild sucht die Polizei einen der Täter.

Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu der Halle und brachen darin befindliche Lagerboxen auf. Die Beute transportierten sie mit einem Mietwagen/ Kleinlaster ab. Beim Auskundschaften der Örtlichkeit wurde einer der Täter videographiert. Mit der vorliegenden Aufnahme des Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer kennt den Mann?

Fotos zu einem Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/187993

Personen, die Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

