POL-BI: Fahndung nach Bandendiebstahl: Wer kennt diesen Täter?
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte entwendeten zwischen Freitag, 07.02.2025, und Dienstag, 11.02.2025, aus Lagerboxen einer Halle an der Finkenstraße 2500 Jeans. Mit einem Lichtbild sucht die Polizei einen der Täter.
Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu der Halle und brachen darin befindliche Lagerboxen auf. Die Beute transportierten sie mit einem Mietwagen/ Kleinlaster ab. Beim Auskundschaften der Örtlichkeit wurde einer der Täter videographiert. Mit der vorliegenden Aufnahme des Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer kennt den Mann?
Fotos zu einem Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/187993
Personen, die Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.
