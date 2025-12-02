POL-BI: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Milse- Seit heute Vormittag, 02.11.2025, wird in Bielefeld der 76-jährige Hasan V. gesucht.
Der Vermisste ist nicht orientiert und möglicherweise in einer hilflosen Lage. Letztmalig wurde er in der Straße Rabenhof gesehen.
Er ist etwa 160 bis 165 cm groß, hat einen grauen Bart, eine schlanke Statur und trägt eine graue Schiebermütze, dunkle Jacke und Hose sowie schwarze Badeschuhe.
Er ist gut zu Fuß, kann weite Strecken zurücklegen und benutzt auch häufig die öffentlichen Verkehrsmittel. Die polizeiliche Suche führte bislang noch nicht zu seinem Auffinden.
Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell