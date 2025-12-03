POL-BI: Eigentümer gesucht

Polizei Bielefeld

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Nachdem Polizisten am Sonntag, 30.11.2025, bei einer Fahrzeugkontrolle Kabel fanden, sucht die Kriminalpolizei jetzt Eigentümer von Starkstromkabeln.

Bei einer Überprüfung eines VW Kombi an der Hünenburgstraße entdeckten Polizisten im Fahrzeug mehrere Rollen Starkstromkabel, die noch original verpackt waren.

Die Polizei sucht mit Fotos der verpackten Ware nach den Eigentümern.

Die Eigentümer sowie Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

