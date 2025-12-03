PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Eigentümer gesucht

POL-BI: Eigentümer gesucht
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Nachdem Polizisten am Sonntag, 30.11.2025, bei einer Fahrzeugkontrolle Kabel fanden, sucht die Kriminalpolizei jetzt Eigentümer von Starkstromkabeln.

Bei einer Überprüfung eines VW Kombi an der Hünenburgstraße entdeckten Polizisten im Fahrzeug mehrere Rollen Starkstromkabel, die noch original verpackt waren.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6170021

Die Polizei sucht mit Fotos der verpackten Ware nach den Eigentümern.

Die Eigentümer sowie Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 15:45

    POL-BI: Erledigt: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach einem Vermissten

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Milse- Die Suche nach dem Vermissten kann eingestellt werden. Er ist wohlbehalten, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, an der Eckendorfer Straße Ecke Am Wellbach angetroffen worden. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6170886 Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:00

    POL-BI: 100 Meter Baukabel gestohlen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Senne - Am Wochenende, 28.11.2025 bis 01.12.2025, stahlen Diebe Stromkabel von einer Baustelle an der Straße Am Flugplatz. Zwischen Freitag, 14:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, brachen die bisher unbekannten Täter einen Stromverteilerkasten auf der Baustelle an der Einmündung zur Max-Planck-Straße auf. Sie entwendeten vier Mal 25 Meter Baukabel und entkamen unerkannt. Hinweise zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren