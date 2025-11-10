Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier führt an mehreren Stellen im Stadtgebiet Sonderkontrollen durch

Trier (ots)

Am 10.11.2025 zwischen 08:30 und 15:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Trier mit mehreren Teams diverse Kontrollen im Stadtgebiet Trier durch. Hauptaugenmerk lag hierbei auf dem Thema Winter. Hierzu zählen insbesondere die richtige Bereifung sowie die Funktionsfähigkeit der lichttechnischen Einrichtungen. Bereits jetzt können nachts trotz der tagsüber teils milden Temperaturen winterliche Bedingungen bis hin zu Frost und hieraus resultierender Glätte herrschen.

Der Großteil der kontrollierten Fahrzeuge konnte ohne Beanstandungen weiterfahren.

Gegen einen jüngeren Mofafahrer wurde ein Strafverfahren hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Sein Mofa war 2 ½-mal so schnell wie erlaubt.

