Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung eines Baums am ZOB

POL-PDTR: Beschädigung eines Baums am ZOB
Birkenfeld (ots)

Am Montag, 10.11.2025, beanzeigt die VGV Birkenfeld die Beschädigung eines frischgepflanzten Baums am neuen Zentralen-Omnibus-Bahnhof Am Talweiher in Birkenfeld.

Dort wurde eine Gleditsie, die neben der hinteren Haltestelle gepflanzt wurde, am Stamm und an der Rinde durch mutwillige "Schnitzarbeiten" vorsätzlich in ihrer Substanz beschädigt.

Die Polizei sucht unter Tel. 06782-9910 Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Birkenfeld
Telefon: 06782 9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

