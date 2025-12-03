POL-BI: Radfahrer auf der Stapenhorststraße übersehen
Bielefeld (ots)
CS/ Bielefeld/ Mitte- Am Dienstagmorgen, 02.12.2025, übersah eine Pkw-Fahrerin einen Radfahrer und es kam zu einem Unfall.
Um 07:55 Uhr fuhr die 29-jährige Pkw-Führerin aus Bielefeld mit ihrem VW Golf in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte auf die Eller Straße nach links abzubiegen. Zu der gleichen Zeit fuhr der 41-jährige Radfahrer aus Bielefeld in Richtung stadteinwärts und weiter geradeaus. Die Pkw Führerin übersah den Radfahrer und es kam zur Kollision zwischen beiden. Daraufhin stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
