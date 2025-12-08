Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung: Verkehrsunfall zwischen Udenborn und Großenenglis: Fahrer verstorben

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025:

Borken/Hessen

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6174384

Heute Morgen, um 08:50 Uhr, kam es auf der L 3223 zwischen Udenborn und Großenenglis zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis tödlich verletzt wurde.

Der Mann war allein in Richtung Großenenglis unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Dabei wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Wegen der Bergungsarbeiten ist die Landesstraße 3223 derzeit in beiden Richtungen gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

