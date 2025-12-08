PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung: Verkehrsunfall zwischen Udenborn und Großenenglis: Fahrer verstorben

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025:

Borken/Hessen

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6174384

Heute Morgen, um 08:50 Uhr, kam es auf der L 3223 zwischen Udenborn und Großenenglis zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis tödlich verletzt wurde.

Der Mann war allein in Richtung Großenenglis unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Dabei wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Wegen der Bergungsarbeiten ist die Landesstraße 3223 derzeit in beiden Richtungen gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 09:51

    POL-HR: Borken - L3223: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025: Borken/Hessen Unfallzeit: Montag, 08.12.2025, 08:50 Uhr ERSTMELDUNG Soeben kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3223 zwischen Udenborn und Großenenglis, bei dem eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführende mit dem Pkw die L 3223 aus Udenborn in Richtung ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:54

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Homberg: Täter entwenden Schmuck

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025: Homberg/Efze Tatzeit: Freitag, 05.12.2025, 07:30 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 23:25 Uhr Zwischen Freitag, 05.12.2025, 07:30 Uhr und Sonntag, 07.12.2025, 23:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Tannenweg in Homberg ein. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und richteten erheblichen Schaden an. Nach bisherigem Ermittlungsstand ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:36

    POL-HR: Mehrere Autos im Tannenweg zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2025: Homberg/Efze Tatzeit: Donnerstag, 04.12.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 11:00 Uhr Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 11:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter fünf Pkw im Tannenweg in Homberg. Der dabei entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 3500,- Euro geschätzt. Nach bisherigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren