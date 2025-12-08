Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Homberg: Täter entwenden Schmuck

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Freitag, 05.12.2025, 07:30 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 23:25 Uhr

Zwischen Freitag, 05.12.2025, 07:30 Uhr und Sonntag, 07.12.2025, 23:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Tannenweg in Homberg ein. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und richteten erheblichen Schaden an.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Küchenfenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume gezielt nach Wertgegenständen. Zudem hebelten sie die verschlossene Tür zum Ankleidezimmer auf, wo sich eine Tasche mit Schmuck befand, die sie an sich nahmen. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute vom Tatort.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell