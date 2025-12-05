Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2025:

Homberg

Tatzeit: Donnerstag, 04.12.2025, 17:30 Uhr bis 18:10 Uhr

Unbekannte sind am Donnerstagabend in eine Wohnung in der Hessenallee in Homberg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Einbrecher zunächst auf die Terrasse einer Wohnung des ersten Obergeschosses. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich der Wohnung wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Unbekannten Diebesgut erlangten wird derzeit noch ermittelt. Der Sachschaden am Objekt wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

