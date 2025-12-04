PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Elektrogeräte aus Lkw in Guxhagen entwendet: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.12.2025:

Guxhagen

Tatzeit: Dienstag, 02.12.2025, 21:40 Uhr bis Mittwoch, 03.12.2025, 08:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag (21:40 Uhr) auf Mittwoch (08:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Ladefläche eines auf dem Euro-Rastpark in Guxhagen abgestellten Lkw und entwendeten mehrere Elektrogeräte.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten die Unbekannten eine an den Hecktüren des Aufliegers angebrachte Plombe eines Online-Versandhandels und gelangten so in den Laderaum.

Dort öffneten sie mehrere geladene Pakete, in denen sich unter anderem elektronische Geräte befanden. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sach- und Beuteschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rasthofes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

