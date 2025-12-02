Polizei Homberg

POL-HR: Erneut Fahrzeuge im Visier von Dieben: Zwei Aufbrüche in Frielendorf, zwei in Schwalmstadt und einer in Willingshausen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.12.2025:

Schwalm-Eder-Kreis

Tatzeit: Montag, 01.12.2025, 22:15 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 08:15 Uhr

Zwischen Montagabend, 22:15 Uhr und Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, gerieten insgesamt fünf Pkw ins Visier bislang unbekannter Täter. Die Taten ereigneten sich in Frielendorf, dem Ortsteil Linsingen (Michelsberger Straße) und Verna (Gassendriesch), in Willingshausen (Alte Straße) sowie in Schwalmstadt, in der Herbstgasse und der Friedrich-Ebert-Straße.

Frielendorf:

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter in der Nacht zu Dienstag zunächst gegen 02:25 Uhr einen schwarzen VW Passat in Verna und durchsuchten das Fahrzeug offensichtlich gezielt nach Wertgegenständen. Sie flüchteten ohne Beute.

Anschließend begaben sie sich nach Linsingen in die Michelsberger Straße. Dort beschädigten sie die Seitenscheibe eines weiteren Pkw, einem blauen VW-Multivan, durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Fahrzeugpapiere. Der Fahrzeugbesitzer meldete den Vorfall gegen 05:20 Uhr der Polizeistation Homberg.

Willingshausen:

In der "Alten Straße" in Willingshausen schlugen unbekannte Täter zwischen Montag, 22:15 Uhr und Dienstag, 05:10 Uhr, die hintere Scheibe eines Toyota Hilux (Pick-up) ein. Sie entwendeten eine Aktentasche mit Laptop aus dem Fahrzeug und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Schwalmstadt:

Auch in Schwalmstadt versuchten unbekannte Täter zwei Pkw aufzubrechen. Zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 07:15 Uhr, schlugen sie die Beifahrerscheibe eines schwarzen Skoda Fabia ein, der in der Herbstgasse vor einem Wohnhaus geparkt war. Sie durchwühlten das Fahrzeuginnere und entwenden eine Ledertasche, verschiedene nicht verschreibungspflichtige Medikamente sowie mehrere Schlüssel.

Im Anschluss versuchten sie, in der Friedrich-Ebert-Straße die Scheiben eines braunen Porsche Cayenne einzuschlagen. Dieser Versuch misslang, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Ob die fünf Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit unklar.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Polizeistationen Homberg und Schwalmstadt haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die zu den genannten Zeiten verdächtige Beobachtungen in Verna, Linsingen, Willingshausen oder Schwalmstadt gemacht haben, sich unter den Telefonnummern 05681-7740 oder 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell