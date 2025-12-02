PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Aufbruchsversuch eines Snackautomaten in Bad Zwesten: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.12.2025:

Bad Zwesten

Tatzeit: Sonntag, 30.11.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 07:00 Uhr

Zwischen Sonntag, 30.11.2025, 18:00 Uhr und Montag, 01.12.2025, 07:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, einen Snackautomaten in der Hauptstraße in Bad Zwesten aufzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst, die Kunststoffscheibe des Automaten gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Zudem beschädigten sie das Telemetriesystem des Automaten, das für die Übermittlung von Betriebs- und Füllstandsdaten an den Betreiber zuständig ist. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2500,- Euro.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

