Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Wohnungseinbruch in Homberg: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.12.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Sonntag, 30.11.2025, 02:00 Uhr

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in der Mörshäuser Straße in Homberg einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten sich die Täter an der Eingangstür des Hauses zu schaffen. Beim Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Dieser veranlasste die Täter zur Flucht, ohne dass sie Beute erlangen konnten.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg sucht nun Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Mörshäuser Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell