Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Wohnungseinbruch in Homberg: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.12.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Sonntag, 30.11.2025, 02:00 Uhr

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in der Mörshäuser Straße in Homberg einzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten sich die Täter an der Eingangstür des Hauses zu schaffen. Beim Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Dieser veranlasste die Täter zur Flucht, ohne dass sie Beute erlangen konnten.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg sucht nun Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Mörshäuser Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:10

    POL-HR: Scheibe an geparktem Pkw in Wiera eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.12.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Samstag, 29.11.2025, 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr In der Nacht zu Samstag, zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr, wurde in der Straße "Am Berg" in Wiera die Seitenscheibe eines schwarzen Ford EcoSport eingeschlagen. Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw dort auf einem ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:40

    POL-HR: Einbruch in Gaststätte in Niederbeisheim: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 28.11.2025: Knüllwald Tatzeit: Mittwoch, 26.11.2025, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 27.11.2025, 10:20 Uhr Unbekannte Diebe drangen zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr und Donnerstag, 10:20 Uhr, in eine Gaststätte in der Rengshäuser Straße in Niederbeisheim ein und entwendeten Bargeld und Getränkedosen. Nach aktuellem ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:20

    POL-HR: Stromkabel in Fritzlar entwendet: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 28.11.2025: Fritzlar Tatzeit: Donnerstag, 27.11.2025, 20:45 Uhr Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Berliner Straße in Fritzlar zu einem Diebstahl von Stromkabeln. Ein unbekannter Täter machte sich an den Stromkästen auf dem Parkplatz gegenüber des Bundeswehrgeländes zu schaffen und entwendete mehrere Meter Starkstromkabel. Nach bisherigen ...

    mehr
