Polizei Homberg

POL-HR: Stromkabel in Fritzlar entwendet: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 28.11.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Donnerstag, 27.11.2025, 20:45 Uhr

Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Berliner Straße in Fritzlar zu einem Diebstahl von Stromkabeln. Ein unbekannter Täter machte sich an den Stromkästen auf dem Parkplatz gegenüber des Bundeswehrgeländes zu schaffen und entwendete mehrere Meter Starkstromkabel.

Nach bisherigen Erkenntnissen trennte der Täter zunächst ein etwa 50 Meter langes Starkstromkabel ab und entwendete es. Anschließend schnitt er ein weiteres Kabel durch, das mit dem Container eines mobilen Mammographie-Centers verbunden war. Beide Kabel zog er auf eine nahegelegene Wiese und zerteilte die noch intakten Leitungen dort weiter.

Während der Tatausführung wurde der Mann von Zeugen bemerkt und flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05662-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

