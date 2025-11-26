Polizei Homberg

POL-HR: Leergut aus Lkw in Körle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.11.2025:

Körle

Tatzeit: Dienstag, 25.11.2025, 04:00 Uhr bis 07:40 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 04:00 Uhr und 07:40 Uhr, wurde aus einem in der Nürnberger Straße abgestellten LKW eine größere Menge Leergut gestohlen.

Unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen Zugang zum Sattelauflieger und entwendeten daraus 29 Kisten Leergut. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Da die entwendete Menge nicht in einem normalen Pkw transportiert werden kann, ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger genutzt haben.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge - insbesondere größere Transportfahrzeuge der Fahrzeuge mit Hänger - im Bereich der Nürnberger Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 bei der Polizei in Melsungen zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

