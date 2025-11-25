Polizei Homberg

POL-HR: Vandalismus auf Sportplatz in Wabern - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.11.2025:

Wabern

Tatzeit: Freitag, 21.11.2025, 10:00 Uhr bis Sonntag, 23.11.2025, 14:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 10:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr, kam es auf dem Sportplatzgelände am Reiherwaldweg in Wabern zu einer Sachbeschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren unbekannte Täter die frei zugängliche Rasenfläche mit einem Pkw und drehten dort mehrfach Runden. Dadurch entstand ein erheblicher Schaden auf dem Spielfeld.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Reiherwaldes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell