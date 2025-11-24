PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Gilserberg: Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.11.2025:

Gilserberg

Tatzeit: Freitag, 21.11.2025, 17:00 Uhr bis 21:15 Uhr

Am Freitagabend zwischen 17:00 Uhr und 21:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Sandweg im Gilserberger Ortsteil Lischeid ein. Die Einbrecher zerstörten eine Scheibe der Terrassentür und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Zimmer offensichtlich gezielt nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld sowie mehrere hochwertige Schmuckstücke. Anschließend verließen sie das Haus auf dem Einstiegsweg und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt in dem Fall und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

