Polizei Homberg

POL-HR: Bargeld aus Pickup in Scheune gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.11.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Sonntag, 16.11.2025, 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr

In der Nacht zum Sonntag, 16.11.2025, zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Scheune in der Windbornstraße in Nassenerfurth ein. Aus einem dort abgestellten Dodge Ram entwendeten sie Bargeld sowie eine Bankkarte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten die Täter das ungesicherte Grundstück, begaben sich zu der Scheune, öffneten das Fahrzeug und nahmen das Bargeld und die Karte an sich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Homberg führt die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Windbornstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell