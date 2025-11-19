PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HR: Wohnungseinbruch in Wabern: Täter erbeuten elektronische Geräte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.11.2025:

Wabern

Tatzeit: Dienstag, 18.11.2025, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Wabern ein und entwendeten mehrere mobile elektronische Geräte.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner, warfen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie gezielt sämtliche Räume und das Mobiliar nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

  • 18.11.2025 – 13:35

    POL-HR: Polizei warnt: Vorsicht vor betrügerischen Energieanbietern im Internet

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.11.2025 Schwalm-Eder-Kreis Die Polizei Homberg warnt aktuell vor betrügerischen Energie-Angeboten im Internet. Mit Beginn der Heizsaison häufen sich jedes Jahr Fälle, in denen Kriminelle versuchen, durch gefälschte Webseiten oder Scheinunternehmen an das Geld gutgläubiger Bürgerinnen und ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:21

    POL-HR: Polizei berät zum Schutz vor Taschendiebstahl in Supermärkten

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.11.2025: Schwalm-Eder-Kreis Im Schwalm-Eder-Kreis kommt es immer wieder zu Taschen- oder Trickdiebstählen - insbesondere in Supermärkten, auf Parkplätzen und in anderen öffentlich zugänglichen Bereichen. Daher beteiligt sich auch die Polizeidirektion Schwalm-Eder am Freitagvormittag, ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:09

    POL-HR: Vorfall in Unterführung bei Spieskappel: Autofahrer angegriffen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.11.2025: Frielendorf Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr soll ein bislang unbekannter Autofahrer in Spieskappel, einem Ortsteil von Frielendorf, zunächst eine Spaziergängerin gefährdet und anschließend einen anderen Verkehrsteilnehmer körperlich angegriffen haben. Die Polizei sucht nun nach ...

    mehr
