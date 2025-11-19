Polizei Homberg

POL-HR: Wohnungseinbruch in Wabern: Täter erbeuten elektronische Geräte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.11.2025:

Wabern

Tatzeit: Dienstag, 18.11.2025, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Wabern ein und entwendeten mehrere mobile elektronische Geräte.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner, warfen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie gezielt sämtliche Räume und das Mobiliar nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

