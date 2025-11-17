PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Polizei berät zum Schutz vor Taschendiebstahl in Supermärkten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.11.2025:

Schwalm-Eder-Kreis

Im Schwalm-Eder-Kreis kommt es immer wieder zu Taschen- oder Trickdiebstählen - insbesondere in Supermärkten, auf Parkplätzen und in anderen öffentlich zugänglichen Bereichen. Daher beteiligt sich auch die Polizeidirektion Schwalm-Eder am Freitagvormittag, 21.11.2025, an einer landesweiten Aktion zur Prävention von Taschen- und Behältnisdiebstählen.

Ziel der Aktion ist es vor allem, Seniorinnen und Senioren, die auf dem Weg zum Einkaufen sind, für die typischen Vorgehensweisen der Täterinnen und Täter zu sensibilisieren.

Die Schutzfrauen und Schutzmänner der vier Polizeidienststellen im Schwalm-Eder-Kreis stehen daher an mehreren Informationsständen bereit und bieten interessierten Bürgerinnen und Bürgern persönliche Beratungen an.

Sie finden die Präventionsstände zu folgenden Zeiten an folgenden Orten:

   - Melsungen, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr: Nürnberger Straße 4, vor dem
     Edeka Lebensmittelmarkt
   - Fritzlar, 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr: Am Hospital 21, im Bereich 
     des Domstadt-Centers
   - Gudensberg, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Kasseler Straße 5, vor dem 
     Edeka Lebensmittelmarkt
   - Schwalmstadt, 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr: An der Vogelsangmühle 2, 
     Schwalm Galerie,
   - Homberg, 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr: Hersfelder Straße 26, vor dem 
     Lidl-Markt.

Bereits vorab ein paar wichtige Hinweise der Polizei:

   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich 
     benötigen.
   - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere und andere 
     Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen der 
     Kleidung, möglichst dicht am Körper.
   - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der 
     Verschlussseite zum Körper und halten Sie sie stets geschlossen.
   - Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.
   - Lassen Sie Ihre Geldbörse niemals oben im Einkaufswagen liegen.
   - Behalten Sie Ihre Tasche während des Hineinlegens oder 
     Herausnehmens von Waren im Auge.
   - Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre 
     Wertsachen.
   - Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Kredit- und 
     Girokarte unter dem Sperr-Notruf 116 116 sowie die Girokarte im 
     polizeilichen Meldesystem KUNO für das Lastschriftenverfahren.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt an den Präventionsständen am Freitag, 21.11.2025, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Die Polizei freut sich auf Ihren Besuch.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:09

    POL-HR: Vorfall in Unterführung bei Spieskappel: Autofahrer angegriffen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.11.2025: Frielendorf Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr soll ein bislang unbekannter Autofahrer in Spieskappel, einem Ortsteil von Frielendorf, zunächst eine Spaziergängerin gefährdet und anschließend einen anderen Verkehrsteilnehmer körperlich angegriffen haben. Die Polizei sucht nun nach ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:54

    POL-HR: Einbrecher unterwegs: Zwei Taten in Körle

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.11.2025: Körle Tatzeit: Samstag, 15.11.2025, 17:25 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 16:00 Uhr Am Samstagabend, zwischen 17:25 Uhr und 20:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Stracken Wege" in Körle ein und entwendeten Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch das Einschlagen eines ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:06

    POL-HR: E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.11.2025: Wabern Tatzeit: Dienstag, 11.11.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 13.11.2025, 17:00 Uhr Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag und Donnerstag zwei E-Bikes aus eine Gartenhütte in der Straße "Pfadwiesen" in Wabern entwendet. Die Täter betraten zunächst unbefugt das Grundstück und gelangten anschließend zu einer dortigen Gartenlaube. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren