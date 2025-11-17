POL-HR: Einbrecher unterwegs: Zwei Taten in Körle
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.11.2025:
Körle
Tatzeit: Samstag, 15.11.2025, 17:25 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 16:00 Uhr
Am Samstagabend, zwischen 17:25 Uhr und 20:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Stracken Wege" in Körle ein und entwendeten Schmuck.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch das Einschlagen eines Fensters Zugang zum Erdgeschoss. Im Inneren durchwühlten sie das Mobiliar offenbar gezielt nach Wertgegenständen und stahlen mehrere Schmuckstücke.
Ein Anwohner des "Ahornwegs", dessen Wohnhaus ebenfalls betroffen war, meldete sich am Sonntag gegen 16:00 Uhr bei der Polizei: An der Rückseite seines Hauses sei ein Fenster beschädigt worden. Hier gelang es den Tätern ersten Ermittlungen zufolge jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen.
Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.
Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist bislang unklar.
Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Wochenende im Bereich Am Stracken Wege und Ahornweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle
Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell