Polizei Homberg

POL-HR: Einbrecher unterwegs: Zwei Taten in Körle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.11.2025:

Körle

Tatzeit: Samstag, 15.11.2025, 17:25 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 16:00 Uhr

Am Samstagabend, zwischen 17:25 Uhr und 20:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Stracken Wege" in Körle ein und entwendeten Schmuck.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch das Einschlagen eines Fensters Zugang zum Erdgeschoss. Im Inneren durchwühlten sie das Mobiliar offenbar gezielt nach Wertgegenständen und stahlen mehrere Schmuckstücke.

Ein Anwohner des "Ahornwegs", dessen Wohnhaus ebenfalls betroffen war, meldete sich am Sonntag gegen 16:00 Uhr bei der Polizei: An der Rückseite seines Hauses sei ein Fenster beschädigt worden. Hier gelang es den Tätern ersten Ermittlungen zufolge jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Wochenende im Bereich Am Stracken Wege und Ahornweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell