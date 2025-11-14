PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gartenhütte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.11.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Samstag, 01.11.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 13.11.2025, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter sind zwischen dem 01.11.2025, 17 Uhr und dem 13.11.2025, 09:00 Uhr in eine Gartenhütte in Fritzlar eingebrochen und haben mehrere Gartengeräte sowie ein Notstromaggregat gestohlen. Die unbekannten Täter näherten sich zunächst dem Gartengrundstück in der Straße "Am Hohen Graben" in Fritzlar. Nach derzeitigen Ermittlungen brachen sie zunächst das Schloss eines Gartentores auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend drangen sie gewaltsam in die Gartenhütte ein, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und erbeuteten einen Rasentrimmer, eine Wasserpumpe und ein Notstromaggregat. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Die gestohlenen Geräte haben einen geschätzten Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 80 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

