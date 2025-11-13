Polizei Homberg

POL-HR: Täter brechen in Wohnhaus ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.11.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Montag, 10.11.2025, 14:00 Uhr - Mittwoch, 12.11.2025, 17:00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Montag und Mittwoch in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Griechel" in Gudensberg Obervorschütz eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher ein Kellerfenster des Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Wohnobjekt. Im Anschluss wurden sämtliche Räumlichkeiten des Innenbereichs nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei dem Einbruch Diebesgut erlangten. Der Sachschaden am Wohnhaus kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Homberger Kriminalpolizei geführt. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell