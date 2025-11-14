Polizei Homberg

POL-HR: E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.11.2025:

Wabern

Tatzeit: Dienstag, 11.11.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 13.11.2025, 17:00 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag und Donnerstag zwei E-Bikes aus eine Gartenhütte in der Straße "Pfadwiesen" in Wabern entwendet. Die Täter betraten zunächst unbefugt das Grundstück und gelangten anschließend zu einer dortigen Gartenlaube. In dieser waren zwei E-Bikes abgestellt, die zusätzlich durch ein Fahrradschloss gesichert waren. Die Unbekannten brachen das Schloss gewaltsam auf, nahmen die Fahrräder an sich und flüchteten mit der Beute vom Tatort. Der Gesamtwert der gestohlenen E-Bikes wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell