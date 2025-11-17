Polizei Homberg

POL-HR: Vorfall in Unterführung bei Spieskappel: Autofahrer angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.11.2025:

Frielendorf

Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr soll ein bislang unbekannter Autofahrer in Spieskappel, einem Ortsteil von Frielendorf, zunächst eine Spaziergängerin gefährdet und anschließend einen anderen Verkehrsteilnehmer körperlich angegriffen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Spaziergängerin mit ihrem Hund auf dem Gehweg in der Straße "Oberdorf" unterwegs gewesen, als ein dunkler Pkw aus Richtung Obergrenzebach mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit kurz vor ihr auf den Gehweg geriet. Die Frau konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Der Fahrer fuhr anschließend in die nahegelegene Unterführung, wo ihm offenbar ein anderer Pkw entgegenkam. Der unbekannte Fahrzeugführer musste sein Fahrzeug anhalten, stieg nach bisherigen Erkenntnissen aus und ging auf den Fahrer des entgegenkommenden Pkw los. Er schlug diesem mehrfach gegen den Kopf, wodurch er zu Boden ging und trat anschließend auf ihn ein. Danach stieg der Täter wieder in sein Auto und fuhr vom Tatort davon.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 185 Zentimeter groß, sehr schlank, braune, schulterlange, strähnige Haare, bekleidet mit Jeans und Turnschuhen. Das Fahrzeug wird als dunkler Pkw beschrieben.

Der 32-jährige Geschädigte wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Die weiteren Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs werden bei der Polizei Homberg geführt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681/7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

