Polizei Homberg

POL-HR: Pkw-Aufbrüche am Silbersee in Frielendorf - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.11.2025:

Frielendorf

Tatzeit: Dienstag, 18.11.2025, 17:50 Uhr bis 21:00 Uhr

Am Dienstagabend kam es auf dem Parkplatz "Wellnessparadies" am Silbersee in Frielendorf zu zwei Pkw-Aufbrüchen. Zwischen 17:50 Uhr und 21:00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter an zwei dort abgestellten Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendeten Rucksäcke samt Inhalt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter zunächst die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines grauen Mercedes-Benz, V-Klasse, ein und nahmen einen Rucksack mit diversen Ausweispapieren und Karten an sich. Im Anschluss hatten sie es auf einen braunen Renault Megane Scenic abgesehen, gingen bei diesem nach derselben Vorgehensweise vor und stahlen ebenfalls einen Rucksack sowie eine Tasche mit persönlichen Gegenständen.

Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei in Homberg ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell