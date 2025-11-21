POL-HR: Pkw auf Edeka-Parkplatz in Melsungen zerkratzt - Polizei sucht Zeugen
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.11.2025:
Melsungen
Tatzeit: Mittwoch, 19.11.2025, 19:00 Uhr
Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Nürnberger Straße abgestellter Pkw an der gesamten Beifahrerseite bis zum hinteren Kotflügel zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000,- Euro geschätzt.
Die Halterin hatte ihren grauen BMW 530 d mit dem amtlichen Kennzeichen HR-E 88 gegen 19:00 Uhr dort zum Einkaufen abgestellt. Am folgenden Morgen bemerkte sie die Lackbeschädigungen und verständigte die Polizei.
Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Melsungen unter der Telefonnummer 05661-70890 entgegen.
Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -
