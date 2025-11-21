PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HR: Pkw auf Edeka-Parkplatz in Melsungen zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.11.2025:

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, 19.11.2025, 19:00 Uhr

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Nürnberger Straße abgestellter Pkw an der gesamten Beifahrerseite bis zum hinteren Kotflügel zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000,- Euro geschätzt.

Die Halterin hatte ihren grauen BMW 530 d mit dem amtlichen Kennzeichen HR-E 88 gegen 19:00 Uhr dort zum Einkaufen abgestellt. Am folgenden Morgen bemerkte sie die Lackbeschädigungen und verständigte die Polizei.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Melsungen unter der Telefonnummer 05661-70890 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

