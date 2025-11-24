PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines E-Scooters in Melsungen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.11.2025:

Melsungen

Tatzeit: Freitag, 21.11.2025, 11:25 Uhr bis 21:30 Uhr

Am Freitag haben unbekannte Täter am Bahnhof in Melsungen einen E-Scooter entwendet.

Der Besitzer hatte seinen schwarzen Elektroroller der Marke City Explorer gegen 11:25 Uhr auf dem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Als er gegen 21:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Roller das grüne Versicherungskennzeichen "201 WOH" angebracht.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Melsungen ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

