PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Edermünde - Täter erbeuten Zigaretten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.11.2025:

Edermünde

Tatzeit: Dienstag, 25.11.2025, gegen 1:40 Uhr

In der Nacht zu Dienstag, gegen 01:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Zur Mühle" in Edermünde ein und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Zigaretten.

Die Täter schlugen nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Gullydeckel ein Fenster auf der Rückseite des Marktes ein und gelangten so in einen Büroraum sowie in einen Lagerraum für Tabakwaren. Dort nahmen sie Zigaretten in noch unbestimmter Menge an sich und flüchteten anschließend auf dem Einstiegsweg in unbekannte Richtung. Den Gullydeckel und einige Zigarettenschachteln ließen sie auf einer Wiese am Markt zurück.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 05681-7740 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 07:55

    POL-HR: Einbruch in Pfarrhaus in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.11.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Montag, 24.11.2025, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Pfarrhaus in der Straße "Am Angel" ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwei ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:32

    POL-HR: Vandalismus auf Sportplatz in Wabern - Zeugen gesucht

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.11.2025: Wabern Tatzeit: Freitag, 21.11.2025, 10:00 Uhr bis Sonntag, 23.11.2025, 14:00 Uhr Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 10:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr, kam es auf dem Sportplatzgelände am Reiherwaldweg in Wabern zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren unbekannte Täter die frei zugängliche Rasenfläche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren