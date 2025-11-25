Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Edermünde - Täter erbeuten Zigaretten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.11.2025:

Edermünde

Tatzeit: Dienstag, 25.11.2025, gegen 1:40 Uhr

In der Nacht zu Dienstag, gegen 01:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Zur Mühle" in Edermünde ein und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Zigaretten.

Die Täter schlugen nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Gullydeckel ein Fenster auf der Rückseite des Marktes ein und gelangten so in einen Büroraum sowie in einen Lagerraum für Tabakwaren. Dort nahmen sie Zigaretten in noch unbestimmter Menge an sich und flüchteten anschließend auf dem Einstiegsweg in unbekannte Richtung. Den Gullydeckel und einige Zigarettenschachteln ließen sie auf einer Wiese am Markt zurück.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 05681-7740 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

