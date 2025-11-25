Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Pfarrhaus in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.11.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Montag, 24.11.2025, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Pfarrhaus in der Straße "Am Angel" ein und verursachten erheblichen Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwei Fensterscheiben ein und verschafften sich so Zutritt zu zwei getrennten Büroräumen des Gebäudes. Im Inneren durchsuchten sie die Räume offenbar gezielt nach Wertgegenständen und richteten dabei weiteren Schaden an. Außerdem versuchten die Einbrecher nach aktuellem Ermittlungsstand mehrere gesicherte Wertbehältnisse aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

