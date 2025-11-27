PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Haus in Felsberg von Einbrechern heimgesucht: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis):

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Vorderbinge" in Felsberg-Neuenbrunslar am gestrigen Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Melsungen berichten, waren unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:10 Uhr und 18:30 Uhr über eine Terrassentür eingestiegen, nachdem sie diese mit Werkzeug aufgehebelt hatten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen, bevor sie mit Bargeld und Schmuckstücken die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Als die Bewohner den Einbruch bei ihrer Heimkehr am Abend bemerkten, fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Mit den weiteren Ermittlungen in diesem Fall sind die Beamten der Kriminalpolizei in Homberg betraut. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 05681-7740 bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Pressestelle
Grüner Weg 33
34117 Kassel

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

