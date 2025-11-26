Polizei Homberg

POL-HR: Einbrüche in Ascherode und Treysa - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.11.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 23.11.2025, 15:00 Uhr bis Dienstag, 25.11.2025, 15:30 Uhr

Zwischen Sonntag, 23.11.2025, 15:00 Uhr und Dienstag, 25.11.2025, 15:30 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in den Schwalmstädter Stadtteilen Ascherode und Treysa.

Einbruch in Gartenhütte in Ascherode:

Unbekannte Täter brachen in eine zur Kirche gehörende Gartenhütte in der Straße "Kirchberg" ein und entwendeten mehrere Gartengeräte bzw. Gartenzubehör.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter das Schließblech der Hütte und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Dort nahmen sie ein Gartengerät der Marke Stihl sowie mehrere dazugehörige Aufsätze an sich und flüchteten anschließend. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000,- Euro geschätzt.

Einbruch in Baptisten-Kirche in Treysa:

In der Schuchardtstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Baptisten-Kirche, indem sie eine Scheibe der rückwärtigen Balkontür beschädigten. Im Inneren durchsuchten sie gezielt mehrere Räumlichkeiten und Behältnisse nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten eine geringe Menge an Münzgeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 300,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kirchbergs in Ascherode oder der Schuchardtstraße in Treysa beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

