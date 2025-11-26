PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbrüche in Ascherode und Treysa - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.11.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 23.11.2025, 15:00 Uhr bis Dienstag, 25.11.2025, 15:30 Uhr

Zwischen Sonntag, 23.11.2025, 15:00 Uhr und Dienstag, 25.11.2025, 15:30 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in den Schwalmstädter Stadtteilen Ascherode und Treysa.

Einbruch in Gartenhütte in Ascherode:

Unbekannte Täter brachen in eine zur Kirche gehörende Gartenhütte in der Straße "Kirchberg" ein und entwendeten mehrere Gartengeräte bzw. Gartenzubehör.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter das Schließblech der Hütte und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Dort nahmen sie ein Gartengerät der Marke Stihl sowie mehrere dazugehörige Aufsätze an sich und flüchteten anschließend. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000,- Euro geschätzt.

Einbruch in Baptisten-Kirche in Treysa:

In der Schuchardtstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Baptisten-Kirche, indem sie eine Scheibe der rückwärtigen Balkontür beschädigten. Im Inneren durchsuchten sie gezielt mehrere Räumlichkeiten und Behältnisse nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten eine geringe Menge an Münzgeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 300,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kirchbergs in Ascherode oder der Schuchardtstraße in Treysa beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 08:16

    POL-HR: Leergut aus Lkw in Körle entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.11.2025: Körle Tatzeit: Dienstag, 25.11.2025, 04:00 Uhr bis 07:40 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 04:00 Uhr und 07:40 Uhr, wurde aus einem in der Nürnberger Straße abgestellten LKW eine größere Menge Leergut gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen Zugang zum Sattelauflieger und ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 08:28

    POL-HR: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Edermünde - Täter erbeuten Zigaretten

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.11.2025: Edermünde Tatzeit: Dienstag, 25.11.2025, gegen 1:40 Uhr In der Nacht zu Dienstag, gegen 01:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Zur Mühle" in Edermünde ein und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Zigaretten. Die Täter schlugen nach ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:55

    POL-HR: Einbruch in Pfarrhaus in Schwalmstadt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.11.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Montag, 24.11.2025, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Pfarrhaus in der Straße "Am Angel" ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren